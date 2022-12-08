Более 7000 человек заразились COVID-19 в России за сутки

11:55, 08 декабря 2022, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 7 430, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В стране за сутки скончалось 54 человека, а вылечились 6 315 пациентов.

Всего по состоянию на 8 декабря в России выявлено 21 643 194 случая заболевания коронавирусом, 21 043 426 пациентов выздоровело, 392 454 – умерло.