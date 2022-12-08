Восемь медалей завоевали псковские борцы на чемпионате в Кировске

13:07, 08 декабря 2022, ПАИ

Восемь медалей завоевали псковские спортсмены на чемпионате и первенстве Ленинградской области по кикбоксингу, который прошел в Кировске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Соревнования проходили в разделах лоу-кик, фулл-контакт и поинтфайтинг. В турнире приняло участие более 200 спортсменов.

По итогам чемпионата первые места завоевали воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» Иван Ефремов в разделе лоу-кик и Даниил Миронов с Владиславом Гармонщиковым в разделе фулл-контакт. Серебро получил Илья Зверев в разделе поинтфайтинг, а обладателями бронзовых нарград в этой же категории стали Акбер Керимов, Никита Ефимов, Арсений Загребаев и Артем Бабанин.

Тренирует спортсменов Иван Жаворонков.