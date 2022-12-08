Две пары аистов поселили в Псково-Печерском монастыре

12:19, 08 декабря 2022, ПАИ

Две пары аистов поселили в Псково-Печерском монастыре, сообщила руководитель волонтёрского центра «Дом белого аиста», орнитолог Марина Сиденко.

«Мы с добрыми друзьями - Ольгой и Иваном Жалоба, безотказными помощниками «Дома белого аиста», отвезли аистов в Печоры. Для этой поездки ребята специально приехали из Санкт-Петербурга, - отметила Марина Сиденко. - Долго монастырь ждал пернатых питомцев. Ещё в мае к нам поступил запрос на четырёх аистов, но к тому времени птицы уже были переведены в летний вольер и отловить их оттуда, не создавая беспокойство для других, было невозможно. Поэтому пришлось ждать осени и перевода на зимнее содержание. И вот когда все работы были проведены, птицы отловлены, удостоверились в их «личности», проверена их совместимость, состояние здоровья, можно было отправляться в путешествие».



В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре птиц встретил монах Алексей, следящий за монастырским садом, под чьё попечительство прибыли и аисты. Для зимнего содержания аистов в древнем монастыре приготовлено комфортное зимнее помещение у крепостной стены с электрическим обогревом, инфракрасной лампой и душистым сеном. Летом в их распоряжении будет монастырский сад площадью 1,5 гектара на Святой горке – месте для уединения монахов.



«Жить в святом, благодатном месте будут две пары наших аистов. Граф, привезённый к нам из «Зоозащиты» весной 2020 года, и Гликерия – однокрылая самочка из Тверской области, прооперированная и переданная нам специалистами ветстанции города Белый ещё в 2018-м. В прошлом году эта пара успешно размножалась в Аистином центре - в гнезде, установленном на земле, птицы вывели и вырастили двух птенцов, которые были выпущены в природу. Вторая пара сложилась летом этого года – прекрасный Фердинанд Коржик, которого со сломанным крылом нашли на трассе в Смоленской области, и однокрылая самочка Пелагея из Палкинского района Псковской области, прооперированная в Сети ветеринарных центров 24 ч. «Котонай». Обе птицы попали в Аистиный центр летом 2021 года. Переданные на Святую горку аисты – нелетающие, но с хорошим репродуктивным потенциалом, смогут свободно жить в стенах монастыря и выводить птенцов, которые будут улетать в дикую природу», - пояснила специалист.



«Домой мы вернулись не с пустыми руками, забрали одинокого аиста, несколько лет прожившего в монастыре. Этим аистом оказалась миниатюрная самочка, дорогой мы окрестили её Ксенией. Забрали птицу с тем, чтобы у нас она смогла найти своего «принца», у аистов ведь есть любовь, они сами выбирают спутников жизни. Весной в монастырском саду установят красивые плетёные гнёзда для аистов, в которых они смогут выводить птенцов, предзаказ в Корзины и плетеная мебель в Пскове мы уже сделали. С отцом Алексеем договорились, что навестим аистов в мае, когда расцветёт и наполнится ароматом цветущих деревьев сад, посмотрим, как они там устроились», - заключила Марина Сиденко.