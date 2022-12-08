Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Две пары аистов поселили в Псково-Печерском монастыре

Фото из группы "ВКонтакте" "Дом белого аиста"

Две пары аистов поселили в Псково-Печерском монастыре, сообщила руководитель волонтёрского центра «Дом белого аиста», орнитолог Марина Сиденко.

«Мы с добрыми друзьями - Ольгой и Иваном Жалоба, безотказными помощниками «Дома белого аиста», отвезли аистов в Печоры. Для этой поездки ребята специально приехали из Санкт-Петербурга, - отметила Марина Сиденко. - Долго монастырь ждал пернатых питомцев. Ещё в мае к нам поступил запрос на четырёх аистов, но к тому времени птицы уже были переведены в летний вольер и отловить их оттуда, не создавая беспокойство для других, было невозможно. Поэтому пришлось ждать осени и перевода на зимнее содержание. И вот когда все работы были проведены, птицы отловлены, удостоверились в их «личности», проверена их совместимость, состояние здоровья, можно было отправляться в путешествие».

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре птиц встретил монах Алексей, следящий за монастырским садом, под чьё попечительство прибыли и аисты. Для зимнего содержания аистов в древнем монастыре приготовлено комфортное зимнее помещение у крепостной стены с электрическим обогревом, инфракрасной лампой и душистым сеном. Летом в их распоряжении будет монастырский сад площадью 1,5 гектара на Святой горке – месте для уединения монахов.

«Жить в святом, благодатном месте будут две пары наших аистов. Граф, привезённый к нам из «Зоозащиты» весной 2020 года, и Гликерия – однокрылая самочка из Тверской области, прооперированная и переданная нам специалистами ветстанции города Белый ещё в 2018-м. В прошлом году эта пара успешно размножалась в Аистином центре - в гнезде, установленном на земле, птицы вывели и вырастили двух птенцов, которые были выпущены в природу. Вторая пара сложилась летом этого года – прекрасный Фердинанд Коржик, которого со сломанным крылом нашли на трассе в Смоленской области, и однокрылая самочка Пелагея из Палкинского района Псковской области, прооперированная в Сети ветеринарных центров 24 ч. «Котонай». Обе птицы попали в Аистиный центр летом 2021 года. Переданные на Святую горку аисты – нелетающие, но с хорошим репродуктивным потенциалом, смогут свободно жить в стенах монастыря и выводить птенцов, которые будут улетать в дикую природу», - пояснила специалист.

«Домой мы вернулись не с пустыми руками, забрали одинокого аиста, несколько лет прожившего в монастыре. Этим аистом оказалась миниатюрная самочка, дорогой мы окрестили её Ксенией. Забрали птицу с тем, чтобы у нас она смогла найти своего «принца», у аистов ведь есть любовь, они сами выбирают спутников жизни. Весной в монастырском саду установят красивые плетёные гнёзда для аистов, в которых они смогут выводить птенцов, предзаказ в Корзины и плетеная мебель в Пскове мы уже сделали. С отцом Алексеем договорились, что навестим аистов в мае, когда расцветёт и наполнится ароматом цветущих деревьев сад, посмотрим, как они там устроились», - заключила Марина Сиденко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2022

До 0 градусов потеплеет в Псковской области 9 декабря
08 декабря 2022

Музей находок горводоканала откроется в Пскове

08 декабря 2022

Две пары аистов поселили в Псково-Печерском монастыре
08 декабря 2022

Более 7000 человек заразились COVID-19 в России за сутки
08 декабря 2022

Тарифы на водоснабжение вырастут в Пскове в 2023 году
08 декабря 2022

Площадки для художников организуют в Пскове в 2023 году
08 декабря 2022

До -5 градусов прогнозируют псковские синоптики 8 декабря

08 декабря 2022

Сбер и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...