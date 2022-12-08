Стартовало голосование за лучшего медработника Псковской области

12:34, 08 декабря 2022, ПАИ

Второй этап областного конкурса «Лучший медицинский работник» стартовал в Псковской области. Победителям будут вручены дипломы лауреатов и выплачена премия губернатора в размере 150 тысяч рублей.

Это звание присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, особые заслуги в сфере здравоохранения Псковской области.

Отбор 35 кандидатов для участия в первом этапе провела комиссия регионального комитета по здравоохранению по наградной работе. При помощи голосования, которое пройдет на сайте «Псковской правды», определятся 10 финалистов конкурса. Отдать свой голос за участников можно до 15:00 13 декабря.