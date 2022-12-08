Псковичам рассказали, какие продукты подорожают перед Новым годом

13:03, 08 декабря 2022, ПАИ

Псковичам рассказали, какие продукты подорожают перед Новым годом. Ценами поинтересовались журналисты «АиФ-Псков».

Псковские дистрибьюторы заверили, что никакого предновогоднего подорожания не предвидится. «Если бы планировалось подорожание, поставщики нас уведомили бы об этом заранее. Но документы пришли только о подорожании на 3 % глазированных сырков одного из производителей», - уточнил индивидуальный предприниматель, руководитель отдела продаж крупного дистрибьютора продуктов питания Вадим Маркелов.

Он уверен, что стоимость продуктов перед Новым годом не поднимется, «если завтра доллар не будет стоить 150 рублей». Он пояснил, что при высоком курсе доллара и евро российским производителям снова будет выгодно продавать продукцию за рубеж и тогда цены в магазинах страны поползут вверх - до уровня февраля-марта этого года. «При курсе, например, в 130 рублей за доллар нашим производителям подсолнечное масло будет выгоднее продавать в ту же Турцию», - добавил предприниматель.

«В этом году сложно давать прогнозы: тенденции своеобразные, не совсем типовые. Но если всё будет так же, как раньше, то в предновогодний период, наоборот, производители и сети проводят различные акции», - напомнила управляющая группой компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок.

Вадим Маркелов обратил внимание на то, что в этом году накануне Нового года больше, чем обычно, различных акций, которые запускаются борющимися за потребителя компаниями. «Производители очень осторожно заявляют о повышении цен, но при этом фактически у всех остались цены февраля-марта этого года, а то, что мы видим, преподносится как промоцена», - отметил он.

Предприниматель рассказал, что в последние дни года от торговых сетей стоит ожидать промоакций на товары новогоднего ассортимента: например конфеты и майонез. «Понятно, что после Нового года конфеты в праздничных наборах будут уже никому не нужны», - пояснил он.

Татьяна Кирилёнок согласна, что конкуренция на рынке по-прежнему высокая. «Все понимают, что продать сложно, поэтому рынок сейчас настроен на клиента. Думаю, что к Новому году будет у покупателей в глазах рябить от жёлтых и красных ценников», - говорит эксперт.

По её словам, подорожание сейчас идёт только сезонное: растут в цене овощи, которые теперь только в феврале появятся в российских тепличных хозяйствах. «Красная икра безумно дорогая в этом году. Обычно цену на неё соотносят с тем, сколько мяса можно купить на эту же сумму денег. Так вот, сейчас это соотношение рекордное», - заметила Татьяна Кирилёнок.