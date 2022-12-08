Псковские школьники передали подарки росгвардейцам - участникам СВО

14:06, 08 декабря 2022, ПАИ

​

Псковские школьники передали подарки и письма росгвардейцам – участникам специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления росгардии по Псковской области.

Накануне Дня Героев Отечества учащиеся и преподаватели Псковской средней общеобразовательной школы №13 пригласили сотрудников управления Росгвардии в учебное заведение. Росгвардейцы рассказали ребятам о важных задачах, которые ежедневно выполняют сотрудники и военнослужащие. Правоохранители привели примеры мужества и героизма, проявленных сотрудниками и военнослужащими ведомства при выполнении служебных задач по охране общественного порядка и специальных боевых задач.

Дети и учителя передали новогодние подарки и письма с поздравлениями для псковских рогсвардейцев, принимающих участие в специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Сотрудники Росгвардии пообещали доставить подарки адресатам в район проведения спецоперации, поблагодарили детей и педагогов, подарили учащимся памятные сувениры, а также книги для школьной библиотеки.