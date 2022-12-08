ВИДЕО В аэропорту Пскова тушат самолёт и спасают людей на учениях

13:18, 08 декабря 2022, ПАИ

В Псковском международном аэропорту проходят учения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Как реагируют спецслужбы на устранение авиационного происшествия, контролирует губернатор Михаил Ведерников.

По легенде учений, самолет с пассажирами совершил аварийную посадку и выкатился со взлетно-посадочной полосы. Разрушен двигатель самолета, разлилось и возгорается авиатопливо. На борту находятся пассажиры и члены экипажа. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы аэропорта, специалисты псковской станции скорой медицинской помощи и МЧС.