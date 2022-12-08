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ВИДЕО В аэропорту Пскова тушат самолёт и спасают людей на учениях

В Псковском международном аэропорту проходят учения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Как реагируют спецслужбы на устранение авиационного происшествия, контролирует губернатор Михаил Ведерников.

По легенде учений, самолет с пассажирами совершил аварийную посадку и выкатился со взлетно-посадочной полосы. Разрушен двигатель самолета, разлилось и возгорается авиатопливо. На борту находятся пассажиры и члены экипажа. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы аэропорта, специалисты псковской станции скорой медицинской помощи и МЧС.

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ВИДЕО В аэропорту Пскова тушат самолёт и спасают людей на учениях

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