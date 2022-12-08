У специалистов возникли вопросы к качеству продукции Великолукского мясокомбината

15:32, 08 декабря 2022, ПАИ

Роспотребнадзор провёл исследование продукции Великолукского мясокомбината. Об этом сообщается на официальном сайте Туринского городского округа со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

Специалисты выявили несоответствие продуктов нормативным документам. Так, в вареной колбасе «Докторская» эксперты обнаружили следы крахмалосодержащего компонента, в сосисках «Сливочные» и «Молочные» - многочисленные фрагменты хрящей, костной ткани, субпродуктов, мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы.

Для чистоты проводимых исследований было взято не менее двух проб с каждого исследуемого продукта, добавили в Центре.