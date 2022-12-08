Великолучанин попался на краже алкоголя из магазина
Великолучанина задержали за кражу алкоголя из магазина на проспекте Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
7 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на проспекте Ленина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
По факту хищения проводится проверка.
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