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Происшествия

Великолучанин попался на краже алкоголя из магазина

Великолучанина задержали за кражу алкоголя из магазина на проспекте Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

7 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на проспекте Ленина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.

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