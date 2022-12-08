Председатель студотрядов ПсковГУ вышла в финал конкурса «Лига вожатых»

16:10, 08 декабря 2022, ПАИ

Начальник штаба студенческих отрядов ПсковГУ и председатель правления регионального отделения РСО в Псковской области Алла Сердцева вышла в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Центральной темой «Лиги» этого года стала идентификация вожатого как части профессионального сообщества. Со всей России в адрес организаторов поступило 7500 заявок, в том числе из Псковской области - 34. Для итоговых мероприятий было отобрано 300 человек, Алле Сердцевой единственной из нашего региона удалось выйти в финал в номинации «Старший вожатый», – написали в пресс-службе университета.

«Лига вожатых» - это не столько конкурс, сколько крутое сообщество людей, которые очень любят вожатскую профессию. Я очень надеюсь, что в следующем году в финал все-таки смогут пройти ребята из нашего университета. Номинаций очень много, и каждый сможет найти для себя самую интересную!» – рассказала Алла Сердцева.

Напомним, что всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется «Росдетцентром» при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».