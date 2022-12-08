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Спорт

Спортивный фестиваль для людей с ОВЗ пройдет в Пскове

Спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Пскове 9 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства области. 

Соревнования пройдут в спортивном зале на улице Новгородской, 9 в 12.00. В мероприятии примут участие представители Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих и Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца.

Участники попробуют свои силы в шести спортивных дисциплинах: тяжелая атлетика (поднимание гири), настольный теннис (набивание мяча), баскетбол и спортивные игры: «Корнхол», «Матрешка» и «Кульбуто».

Мероприятие проводится Псковской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов» в рамках социального проекта «Спорт доступен каждому», реализуемого по проекту Фонда президентских грантов.

Фестиваль направлен на создание благоприятных условий для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом для жителей с ограниченными возможностями здоровья посредством развития новых спортивных площадок и подготовки кадрового состава на территории Пскова.

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