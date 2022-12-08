Жители великолукского посёлка мёрзнут из-за поломки дымососа

15:41, 08 декабря 2022, ПАИ

Вышедший из строя дымосос стал причиной похолодания в домах жителей посёлка Дорожный в Великолукском районе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин.

Он рассказал, что ему регулярно поступают жалобы относительно недостаточно горячих батарей в поселковых квартирах.

«Температура в помещениях, действительно, ниже нормы. Я понимаю, что эта ситуация крайне неприятна и очень прошу наших жителей проявить терпение. Причина нарушения температурного режима в квартирах – вышедший из строя дымосос. На сегодняшний день дымосос уже заказан и оплачен, ждем поставки. После поставки на котельную он будет незамедлительно установлен.Тем самым тяга будет увеличена и, как следствие, температура в квартирах повысится. А до того времени прошу отнестись к проблеме с пониманием!» - обратился он к жителям посёлка.