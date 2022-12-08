Перспективы сотрудничества обсудили Псковский облсовпроф и «Профкурорт»

15:33, 08 декабря 2022, ПАИ

Перспективы сотрудничества обсудили Псковский облсовпроф и «Профкурорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках Международной выставки «MedTravelExpo 2022. Санатории. Курорты. Медицинские центры» председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провёл рабочую встречу с генеральным директором «Профкурорт» Александром Ивановым.

«Благодаря активному сотрудничеству псковского профобъединения и «Профкурорт» члены профсоюзов нашей области могут получать скидки на лечение и отдых в профсоюзных санаториях, туристических базах, гостиницах по всей стране, а члены профсоюза из других регионов получают скидки в псковских санаториях», — говорится в сообщении.

«Но наша работа, только этими моментами не ограничивается. Мы имеем возможность совместно изучать и анализировать рынок санаторно-курортных и туристских услуг, обмениваться опытом в сфере маркетинга с целью обоюдного увеличения продаж и общей загрузки, внедрять новые услуги», - отметил Игорь Иванов.

Как отметили в пресс-службе профобъединения области, после совместной серьёзной работы в ближайшее время в одном из учреждений региона утвердят новые стандарты обслуживания и это положительно скажется на учреждении, будет способствовать выходу на более высокий уровень и повысит его конкурентные преимущества.