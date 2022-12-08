Псковские профсоюзы и инфекционная больница договорились о взаимодействии

17:58, 08 декабря 2022, ПАИ

Псковские профсоюзы и областная инфекционная больница договорились об информационном взаимодействии во время рабочей встречи 8 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Второй год подряд на международной выставке медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения MedTravelExpo делегация Псковского областного совета профсоюзов работает совместно с медиками региона.

Председатель профобъединения Игорь Иванов с главным врачом Псковской областной инфекционной больницы Анастасией Повторейко обсудили вопросы реабилитации и долечивания пациентов, договорились усилить информационный обмен.

Сведения о профсоюзных здравницах появятся в отделениях инфекционной больницы, также в планах запуск видеоролика, пропагандирующего здоровый образ жизни, и посещение санаторно-курортных объектов с целью лечения и сохранения здоровья. «Профсоюзы, в свою очередь, максимально распространят в трудовых коллективах информацию о диагностической программе больницы», — говорится в сообщении.

«Анастасия Повторейко, знакомясь со стендами других регионов отметила, что псковские здравницы находятся на высоком уровне, особенно по оснащению медицинским оборудованием. Это действительно так, но на выставке были представлены новые программы оздоровления, инновационные системы диагностики, высокотехнологичное оборудование. Думаю, нам есть над чем подумать, что ещё мы можем внедрить, чем мы можем удивить наших отдыхающих», - отметил по результатам встречи Игорь Иванов.