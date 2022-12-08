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Общество

Александр Голышев: Добровольчество стало настоящей школой гражданской зрелости

Добровольчество стало настоящей школой гражданской зрелости, гуманизма и социальной ответственности, заявил доктор культурологии, экс-председатель псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

Он отметил, что День добровольца в России стал важным праздником. При этом практически каждый седьмой россиянин участвует в добровольческом движении.

«Нетрудно заметить, что оно значительно развернулось вместе с началом специальной военной операции, - обратил внимание Александр Голышев. - О чем это говорит? Прежде всего, о новой сплоченности страны. Россияне не только поддержали цели и задачи СВО, многие добровольно пошли освобождать Донбасс и Новороссию от неонацистов. Слова «Своих не бросаем», «Мы вместе», «Русский мир» приобрели сакральный смысл. Они стали основой гражданской ответственности и патриотизма, мерилом нравственности россиян. О ничтожном проценте изменивших стране и покинувших ее не вспоминаю, они не определяют общественное мнение. Как писал Высоцкий, «вверх таких не берут и тут про таких не поют».

Александр Голышев добавил, что в Псковской области волонтёрское движение также получило серьёзное развитие. «Оно активно поддерживается правительством Псковской области. Общественную жизнь невозможно представить без их участия. Действуют региональный ресурсный центр поддержки добровольчества и 13 районных центров. Они обеспечивают и крупные мероприятия, и индивидуальное шефство над ветеранами и вынужденными переселенцами, беженцами, семьями военнослужащих и мобилизованных. Активно проводится сбор гуманитарной помощи. Свою значимость и социальную важность добровольцы показали и в период пандемии», - заключил культуролог.

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