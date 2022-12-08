Псковичи включились в дискуссию о справедливости в российском праве

17:56, 08 декабря 2022, ПАИ

Семинар «Равенство и справедливость в современном российском праве и правоприменении» провел в режиме видеоконференции Псковский филиал Академии ФСИН совместно с филиалом Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба псковского вуза.

В семинаре также приняли участие представители администрации Рузского городского округа Московской области и Псковского государственного университета.

В рамках семинара прошла дискуссия по вопросам применения юридических понятий «равенство» и «справедливость», также его участники обсудили спорные с точки зрения науки и практики вопросы реализации принципа справедливости в правоохранительной деятельности.

По итогам семинара отмечены курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Чернов, который выступил с докладом «Содержание принципа равенства перед законом в уголовном праве», и Анна Завьялова с научной работой «Справедливость в истории мировой правовой мысли».