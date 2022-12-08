В Псковской области запретили выход на лёд Чудского и Тёплого озёр

16:17, 08 декабря 2022, ПАИ

С 7 декабря Гдовском районе Псковской области запретили выход на лёд Чудского, Тёплого озёр и других водоёмов муниципалитета. Об этом в своём Telegram-канале напомнил глава района Алексей Васильев.

Для промысловиков этот запрет начнёт действовать с 10 декабря.

«Пожалуйста, будьте благоразумны, не выходите и не выезжайте на лёд наших водоёмов, он ещё недостаточно прочный для того, чтобы выдержать вес человека и техники. Прошу воздержаться от поездок на озёра и любителей зимней рыбалки: подождите, пока лёд окрепнет и запрет будет снят. Ни одно хобби не стоит вашей жизни и здоровья. Отдельно хочу обратиться к родителям: следите за детьми, не позволяйте им ходить по льду даже у берега — сейчас это небезопасно!» - обратился к гдовичам Алексей Васильев.