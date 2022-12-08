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Культура

Артисты Мариинского театра выступят на сцене псковской филармонии

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Артисты Мариинского театра выступят на сцене Псковской областной филармонии 28 и 29 декабря с концертом «Маска, маска, я вас знаю?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

«Выступление артистов в этом году будет организовано по-новому - оно пройдет в формате музыкального театра, который позволяет в равной степени сочетать песни, разговорный диалог, актерскую игру и танец», – рассказали в ТКД.

По словам художественного руководителя Псковской областной филармонии Алексея Репникова, зрители увидят на сцене представление, связанное общим действием и персонажами.

На сцене появятся три пары: в роли ведущих выступят актер и актриса Псковского театра драмы, артисты балета Мариинского театра исполнят па-де-де из «Дон Кихота» Людвига Минкуса, солисты - лауреаты международных конкурсов Елизавета Бокова и Александр Трофимов представят гостям классические номера из знаменитых мюзиклов, оперетты, оперные партии.

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