Артисты Мариинского театра выступят на сцене псковской филармонии

16:39, 08 декабря 2022, ПАИ

Артисты Мариинского театра выступят на сцене Псковской областной филармонии 28 и 29 декабря с концертом «Маска, маска, я вас знаю?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

«Выступление артистов в этом году будет организовано по-новому - оно пройдет в формате музыкального театра, который позволяет в равной степени сочетать песни, разговорный диалог, актерскую игру и танец», – рассказали в ТКД.

По словам художественного руководителя Псковской областной филармонии Алексея Репникова, зрители увидят на сцене представление, связанное общим действием и персонажами.

На сцене появятся три пары: в роли ведущих выступят актер и актриса Псковского театра драмы, артисты балета Мариинского театра исполнят па-де-де из «Дон Кихота» Людвига Минкуса, солисты - лауреаты международных конкурсов Елизавета Бокова и Александр Трофимов представят гостям классические номера из знаменитых мюзиклов, оперетты, оперные партии.