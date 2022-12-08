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Общество

«Экопром» вывозит отходы по графику, несмотря на снегопады

Несмотря на обильные снегопады, автомобили филиала ООО «Экопром» продолжают вывозить мусор по установленному графику. При этом управлять многотонным автомобилем в таких погодных условиях в несколько раз труднее, сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО.

Фото: компания "Экопром"

«Зима – особенный период работы филиала ООО «Экопром». Машины замерзают, выходят из строя, дороги скользкие и неровные, плохая видимость, особенно в условиях снегопада. Поздно светает и рано темнеет. Из-за сильных снегопадов и метелей на дороге порой ничего не видно и в двух шагах. Падающий снег рассеивает свет фар и искажает очертание дороги. В пути при небольшом ветре на дороге часто образуются сугробы, наметы, наносы. Невозможно заметить занесенную снегом яму. Часто края дороги занесены вровень с канавой и совершенно не видно, где она начинается. Снег практически полностью уничтожает сцепление с дорогой. Если слой мокрого снега небольшой и колеса под ним достают до мощеной поверхности, движение особенно опасно. Если слой его толстый, он скользит как грязь. При таких условиях машина будет не ехать, а плыть. Самая опасная езда в зимний период в гололед. Сцепление шин с поверхностью дороги снижается, тормозной путь увеличивается в несколько раз. Остановить машину при спуске или подъеме практически невозможно. Это лишь малая часть трудностей, с которыми встречаются наши водители. Управление автомобилем при указанных обстоятельствах зависит от опыта и стажа вождения. Другое дело, когда дорога полностью занесена снегом, образовались сугробы и ее никто даже не пытался расчистить. Проехать в таких условиях водителю не представляется возможным на любой машине», - рассказали в компании.

Филиал ООО «Экопром» обращается к главам муниципальных образований и руководителям управляющих организаций своевременно принимать меры по расчистке контейнерных площадок для сбора ТКО и дорог к ним, чтобы не препятствовать оказанию услуги по вывозу отходов.

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