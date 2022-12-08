Елена Бибикова объяснила, как проверить право на накопительную пенсию

16:45, 08 декабря 2022, ПАИ

Сенатор Совета Федераци от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале рассказала, как проверить право на накопительную пенсию.

В этом году на накопительную пенсию могут рассчитывать мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно (1962 г. р. и 1967 г. р.), имеющие необходимые в текущем году стаж и пенсионные коэффициенты, если:

- их работодатели с 2002 по 2014 год платили страховые взносы на накопительную пенсию;

- или они являлись участниками программы государственного софинансирования пенсий;

- или они направили средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Таким образом, одно из первых условий для вопроса: «Не сформирована ли у меня накопительная пенсия?», является достижение мужчинами и женщинами возраста 60 лет и 55 лет соответственно. Поэтому в следующем, 2023 году такой вопрос актуален для мужчин 1963 г. р. и женщин 1968 г. р., в 2024 году - для мужчин 1964 г. р. и женщин 1969 г. р. и так далее.

В целом накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 г. р. и моложе за счет уплаченных работодателем с 2002 по 2014 год страховых взносов в ПФР при условии выбора в пользу накопительной пенсии до конца 2015 года.

Что касается наступления права граждан на досрочную пенсию по старости (при наличии необходимого страхового стажа на соответствующих видах работ и пенсионных коэффициентов) - в этом случае также требует проверки возможность назначения и накопительной пенсии.

Кроме того, напомнила Елена Бибикова, проверить свое право на накопительную пенсию могут мужчины 1953 – 1966 г. р. и женщины 1957 – 1966 г. р., за которых в период с 2002 по 2004 год работодатели платили страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии (с 2005 года законодательство было изменено).

Проверить наличие или состояние своей накопительной пенсии можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ или лично в клиентской службе ПФР. Назначение пенсий носит заявительный характер, заключила сенатор.