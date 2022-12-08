Три ели высадили в Дедовичах накануне Нового года
Три подрощенные ели высадили в поселке Дедовичи в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Деревья высадили на площади Советов при содействии ООО «Экополис», доставить ели на место помог местный предприниматель.
«Хочется надеяться, что все ели приживутся на новом месте и будут радовать местных жителей и гостей поселка своим убранством. Особенно в новогодние праздники», — отметил глава района.
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