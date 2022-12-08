Три ели высадили в Дедовичах накануне Нового года

17:35, 08 декабря 2022, ПАИ

Три подрощенные ели высадили в поселке Дедовичи в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Деревья высадили на площади Советов при содействии ООО «Экополис», доставить ели на место помог местный предприниматель.

«Хочется надеяться, что все ели приживутся на новом месте и будут радовать местных жителей и гостей поселка своим убранством. Особенно в новогодние праздники», — отметил глава района.