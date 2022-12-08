В псковском музее открылась выставка новогодних игрушек

17:02, 08 декабря 2022, ПАИ

Выставка новогодних игрушек и елочных украшений «До Нового года – не трогать!» открылась во Дворе Постникова в Пскове 8 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Посетители выставки смогут познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года в Советском Союзе, увидеть множество необычных елочных украшений и узнать, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке.

Пространство выставки построено с учетом тематики игрушек, которые выпускались в различные периоды советской истории. Посетители увидят персонажей сказок А. С. Пушкина, различные игрушки космической тематики, созданные по мотивам полета в космос Юрия Гагарина, уникальные стеклярусы причудливых форм, серию фигурок, посвященную покорению Арктики.

«Помимо елочных украшений, на нашей выставке представлены большие игрушки, которые ставили под елку или рядом с ней. Наиболее интересными из них являются ватные Деды Морозы более раннего и более позднего периода и плюшевые медведи, которых часто дарили на Новый год в советское время», – поделилась куратор выставки, ведущий специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Софья Голубева.

Выставка работает во Дворе Постникова по адресу: ул. Олега Кошевого, 2.