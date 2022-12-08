Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

РСХБ и Росприроднадзор проведут совместные мероприятия по экологии

РСХБ и Росприроднадзор договорились о проведении совместных мероприятий в сфере экологии в 2023 году, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка. 

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

5 декабря состоялось заседание попечительского совета Фонда «Экология». В нем приняли участие председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Договоренности были достигнуты в рамках проведения заседания, членом которого является Светлана Радионова. 

На встрече обсуждались результаты проведения совместных мероприятий по очистке прибрежных территорий водоемов от отходов, прошедших в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. В ходе экологических мероприятий волонтеры не только убрали мусор, но и установили скамейки и урны из переработанного пластика, а также информационные стенды с призывами соблюдать чистоту.

«Мы совместно поработали на берегах рек, очистили территорию от мусора и еще раз доказали, что экология - дело каждого. На этом наше сотрудничество не заканчивается. Впереди нас ждут масштабные проекты, значимые для людей, для всех, кто у нас заинтересован в чистой экологии, в чистой природе. Надеюсь, что постепенно все большее число людей станет осознавать важность очистки природных ресурсов и присоединится к нашим проектам», - отметила Светлана Радионова.

Экологическая политика банка охватывает все направления — от работы с внешними клиентами и инвесторами до ответственной модели поведения каждого сотрудника. Для поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды банком в 2021 году был создан Фонд «Экология». В течение этого года совместно с Росприроднадзором был реализован ряд мероприятий, в том числе по очистке берегов водных объектов в трех субъектах Российской Федерации, в ходе которых участниками собрано свыше четырех тонн мусора.

«Зелёная повестка» Россельхозбанка неразрывно связана с реализацией государственных задач по развитию и поддержке АПК и сельских территорий. Сегодня банк уделяет особое внимание проблемам загрязнения окружающей среды пластиком и технологий утилизации пестицидов, утративших потребительские свойства. В следующем году мы планируем создание Центра экологических инициатив РСХБ, который объединит экологические акции и предложения сотрудников Россельхозбанка, поступающие со всех регионов страны, расширить экогеографию акции по очистке прибрежных зон водоемов и проведем ее уже в 10 регионах России, а также уделим особое внимание популяризации экологического воспитания детей и молодежи и вовлечения населения России в экоповестку», - отметил Борис Листов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2022

В Псковской области прошёл сбор молодых полицейских
08 декабря 2022

Псковские профсоюзы и инфекционная больница договорились о взаимодействии
08 декабря 2022

Три ели высадили в Дедовичах накануне Нового года
08 декабря 2022

РСХБ и Росприроднадзор проведут совместные мероприятия по экологии
08 декабря 2022

О ремонте Троицкого собора по просьбе губернатора рассказал архив
08 декабря 2022

В псковском музее открылась выставка новогодних игрушек
08 декабря 2022

Более 20 млн рублей потратят на ремонт дороги в Красногородском районе

08 декабря 2022

Пять станций скорой помощи построят в Псковской области в 2023 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...