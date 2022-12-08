РСХБ и Росприроднадзор проведут совместные мероприятия по экологии

17:26, 08 декабря 2022, ПАИ

РСХБ и Росприроднадзор договорились о проведении совместных мероприятий в сфере экологии в 2023 году, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

5 декабря состоялось заседание попечительского совета Фонда «Экология». В нем приняли участие председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Договоренности были достигнуты в рамках проведения заседания, членом которого является Светлана Радионова.

На встрече обсуждались результаты проведения совместных мероприятий по очистке прибрежных территорий водоемов от отходов, прошедших в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. В ходе экологических мероприятий волонтеры не только убрали мусор, но и установили скамейки и урны из переработанного пластика, а также информационные стенды с призывами соблюдать чистоту.

«Мы совместно поработали на берегах рек, очистили территорию от мусора и еще раз доказали, что экология - дело каждого. На этом наше сотрудничество не заканчивается. Впереди нас ждут масштабные проекты, значимые для людей, для всех, кто у нас заинтересован в чистой экологии, в чистой природе. Надеюсь, что постепенно все большее число людей станет осознавать важность очистки природных ресурсов и присоединится к нашим проектам», - отметила Светлана Радионова.

Экологическая политика банка охватывает все направления — от работы с внешними клиентами и инвесторами до ответственной модели поведения каждого сотрудника. Для поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды банком в 2021 году был создан Фонд «Экология». В течение этого года совместно с Росприроднадзором был реализован ряд мероприятий, в том числе по очистке берегов водных объектов в трех субъектах Российской Федерации, в ходе которых участниками собрано свыше четырех тонн мусора.

«Зелёная повестка» Россельхозбанка неразрывно связана с реализацией государственных задач по развитию и поддержке АПК и сельских территорий. Сегодня банк уделяет особое внимание проблемам загрязнения окружающей среды пластиком и технологий утилизации пестицидов, утративших потребительские свойства. В следующем году мы планируем создание Центра экологических инициатив РСХБ, который объединит экологические акции и предложения сотрудников Россельхозбанка, поступающие со всех регионов страны, расширить экогеографию акции по очистке прибрежных зон водоемов и проведем ее уже в 10 регионах России, а также уделим особое внимание популяризации экологического воспитания детей и молодежи и вовлечения населения России в экоповестку», - отметил Борис Листов.