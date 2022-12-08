В Псковской области прошёл сбор молодых полицейских

18:20, 08 декабря 2022, ПАИ

В УМВД России по Псковской области прошел инструктивно-методический сбор с выпускниками образовательных организаций системы МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



В Управлении МВД России по Псковской области прошел инструктивно-методический сбор с выпускниками, окончившими образовательные организации системы МВД России по различным направлениям деятельности в 2021 и 2022 годах. В мероприятии приняли участие 38 выпускников и 17 специалистов по кадрам из территориальных ОМВД России на районном уровне.



Открыл инструктивно-методический сбор заместитель начальника Управления полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал молодым специалистам успехов в службе и карьерного роста, достичь которого поможет терпение и стремление самосовершенствоваться.



Врио начальника Управления по работе с личным составом полковник полиции Татьяна Разумова обратила внимание молодых специалистов на важность полученных в процессе обучения знаний и применения их на службе. И отметила, что работа в полиции - сложная и ответственная, но в то же время очень интересная и увлекательная.



В ходе встречи сотрудники кадровых подразделений аппарата Управления рассказывали молодым специалистам об особых требованиях, предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел, о недопустимости нарушения служебной дисциплины, конфликтологической компетентности профессиональной деятельности сотрудника, разъясняли порядок предоставления жилья сотрудникам, а также как обезопасить себя от негативных проявлений в сети Интернет.



В свою очередь, старший специалист группы организации первоначальной подготовки и обучения по образовательным программам УРЛС УМВД капитан полиции Маргарита Ефимова провела разъяснительные беседы с молодыми полицейскими о дальнейшем прохождении службы в ОВД.



После чего выпускники приняли участие в работе круглых столов с руководителями профильных подразделений аппарата Управления. Также для полицейских был организован экскурсионный выезд в постоянно действующую музейную экспозицию истории органов внутренних дел Псковской области.



Встреча завершилась подведением итогов организационно-методического собрания и церемонией награждения выпускников образовательных организаций МВД России 2021 и 2022 годов, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.