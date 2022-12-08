Уроженцу Печор присвоено звание адмирала

20:59, 08 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине (Указ Президента РФ от 07.12.2022 № 890 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий»), сообщает районная газета «Печорская правда».

Виктор Николаевич родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. После выпуска служил на подводных лодках Северного флота, последовательно занимая должности от инженера электронавигационной группы штурманской боевой части до командира атомного подводного ракетного крейсера «Сегежа». С 2004 года — слушатель командно-штабного факультета Военно-морской академии. В 2006 году, завершив обучение, назначен начальником штаба — заместителем командира дивизии подводных лодок Северного флота. В последующем — командир дивизии.

В 2010 году Виктор Лиине стал командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. Указом президента Российской Федерации в 2012 году Виктору Николаевичу присвоено звание контр-адмирала. С 2012 по 2014 год служил командующим войсками и силами на Северо-Востоке России. В 2014 году поступил в Академию Генерального штаба ВС РФ, которую успешно закончил в 2016 году, после чего был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом, а с 2019 года служил в должности заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

5 октября 2021 года указом президента России вице-адмирал Виктор Лиина назначен командующим Балтийским флотом.

Награждён орденами Нахимова, «За военные заслуги», «За морские заслуги», медалями Министерства обороны РФ.