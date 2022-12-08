Новогодний забег состоится в Финском парке Пскова 1 января
Новогодний забег «На спорте после...» пройдёт во Пскове. Об этом сообщает псковская школа бега PRO SPORT.
1 января 2023 года в 10:00 в центре отдыха «Снегопад» в Финском парке пройдёт седьмой традиционный новогодний забег «На спорте после...».
Ежегодно сотни любителей спорта преодолевают дистанцию 5 км на набережной реки Великой и в Финском парке в комфортном темпе.
«Вас, как всегда, будет ждать праздничная атмосфера и встреча с единомышленниками», — прокомментировал Александр Кузьмин, один из организаторов соревнований.
Старт состоится при любой погоде.
Не стоит удивляться странному названию забега. В социальных сетях псковичи голосуют за понравившееся полное название спортивных соревнований. Среди предложенных — «На спорте после курантов», «На спорте после снегопада», «На спорте после вечеринки» и другие. Пока побеждает вариант «На спорте после курантов».
А вот так прошёл новогодний забег в 2018 году.
Организаторы псковского областного экологического конкурса «Зеленая черепаха» разыскивают одного из лауреатов
Галина Невалённая рекомендует псковичам сделать сразу две прививки — от гриппа и коронавируса