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Общество

Новогодний забег состоится в Финском парке Пскова 1 января

Новогодний забег «На спорте после...» пройдёт во Пскове. Об этом сообщает псковская школа бега PRO SPORT.

1 января 2023 года в 10:00 в центре отдыха «Снегопад» в Финском парке пройдёт седьмой традиционный новогодний забег «На спорте после...».

Ежегодно сотни любителей спорта преодолевают дистанцию 5 км на набережной реки Великой и в Финском парке в комфортном темпе.

«Вас, как всегда, будет ждать праздничная атмосфера и встреча с единомышленниками», — прокомментировал Александр Кузьмин, один из организаторов соревнований.

Старт состоится при любой погоде.

Не стоит удивляться странному названию забега. В социальных сетях псковичи голосуют за понравившееся полное название спортивных соревнований. Среди предложенных — «На спорте после курантов», «На спорте после снегопада», «На спорте после вечеринки» и другие. Пока побеждает вариант «На спорте после курантов».

А вот так прошёл новогодний забег в 2018 году.







 

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