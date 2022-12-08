Великолукское предприятие «ЭТНА» может быть признано «Нашей маркой»
На победу в номинации «Наша марка» общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» поборется ООО «ЭТНА» - хозяйство, которое с 2006 года занимается растениеводством в Великолукском районе. Возглавляет предприятие Низам Абдуллаев, который трудится в Великолукском районе уже более 20-ти лет.
ООО «ЭТНА» выращивает зерновые, зернобобовые, масленичные культуры, овощи, бахчевые, картофель. Еще одно направление деятельности – обработка семян для посадки, производство крупы и кормов для животных. Предприятие поставляет семенной материал картофеля, зерновых, зернобобовых, однолетних и многолетних трав для Великолукского и других районов Псковской области.
У организации имеется свой парк техники – тракторы, самосвалы, экскаваторы, а также комбинированная дорожная машина.
Компания уделяет большое внимание благотворительности, например, оказывает помощь Отделению социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово.
В течение последних лет предприятие вносит вклад в благоустройство Великолукского района – занимается текущим и капитальным ремонтом различных социальных, мемориальных объектов и дорожной сети. В этом году сотрудники предприятия отремонтировали потолок и помещения ФАПа в деревне Липец, провели работы по благоустройству братских захоронений в деревнях Личково и Купуй, помогли с ремонтом моста в деревне Шелково.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.