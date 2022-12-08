Великолукское предприятие «ЭТНА» может быть признано «Нашей маркой»

22:55, 08 декабря 2022, ПАИ

На победу в номинации «Наша марка» общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» поборется ООО «ЭТНА» - хозяйство, которое с 2006 года занимается растениеводством в Великолукском районе. Возглавляет предприятие Низам Абдуллаев, который трудится в Великолукском районе уже более 20-ти лет.

ООО «ЭТНА» выращивает зерновые, зернобобовые, масленичные культуры, овощи, бахчевые, картофель. Еще одно направление деятельности – обработка семян для посадки, производство крупы и кормов для животных. Предприятие поставляет семенной материал картофеля, зерновых, зернобобовых, однолетних и многолетних трав для Великолукского и других районов Псковской области.

У организации имеется свой парк техники – тракторы, самосвалы, экскаваторы, а также комбинированная дорожная машина.

Компания уделяет большое внимание благотворительности, например, оказывает помощь Отделению социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово.

В течение последних лет предприятие вносит вклад в благоустройство Великолукского района – занимается текущим и капитальным ремонтом различных социальных, мемориальных объектов и дорожной сети. В этом году сотрудники предприятия отремонтировали потолок и помещения ФАПа в деревне Липец, провели работы по благоустройству братских захоронений в деревнях Личково и Купуй, помогли с ремонтом моста в деревне Шелково.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.