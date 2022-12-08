Организаторы псковского областного экологического конкурса «Зеленая черепаха» разыскивают одного из лауреатов

22:54, 08 декабря 2022, ПАИ

Организаторы областного конкурса экологического рисунка «Зеленая черепаха» ищут автора одной из номинированных конкурсных работ. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке «Радуга».

В один из пунктов приема работ поступили работы Кирилла Унучкевича из 5 «Г» класса. К сожалению другой информации об этом авторе у организаторов конкурса нет, поэтому они очень просят его самого или его родителей срочно написать в оргкомитет (ospgo@mail.ru).

15 декабря состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса экологического рисунка «Зеленая черепаха».

Напомним, что учредителями конкурса «Зеленая черепаха» выступили Региональное отделение Российского экологического общества и Детская экологическая библиотека «Радуга» при поддержке Управления образования города Пскова.

На конкурс поступило более 1000 работ из 16 районов Псковской области. Больше всего – из Пскова, Печорского и Опочецкого районов. Среди участников конкурса воспитанники детских садов и школ города и области, а также участники творческих объединений.

Был составлен лонг-лист номинантов в следующих номинациях: «Береги природу и лес»; отдельная номинация «Защита животных»; специальная номинация: «Мой любимый уголок». Все победители получат призы от спонсоров и памятные дипломы.

Торжественное завершение конкурса состоится 15 декабря в 15:30 по адресу: город Псков, улица Труда, дом 20, библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева.

Праздник украсят выступление творческих коллективов Детской школы искусств Пскова и ростовые куклы.