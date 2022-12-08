Полиция сообщила предварительную причину смертельного ДТП в Псковом районе

23:22, 08 декабря 2022, ПАИ

Стала известна причина ДТП, произошедшего сегодня в Псковском районе, где легковой автомобиль столкнулся с фурой. По предварительной информации, причиной столкновения стал занос легкового автомобиля с выездом на встречную полосу. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Напомним, в 19:20 в Псковском районе произошло ДТП, в результат которого погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Семилетний мальчик и двухлетняя девочка в тяжёлом состоянии госпитализированы в медучреждение.