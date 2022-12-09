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Сохранение культурного наследия народов России обсудят на конференции в Изборске

XVI научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдет в историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» 23 декабря. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник «Изборск» соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Музей-заповедник «Изборск» соцсети «ВКонтакте».

Конференция приурочена к 1160-летию со времени первого летописного упоминания Изборска и году культурного наследия народов России.

Основные темы, которые прозвучат на конференции: 862 год как точка отсчёта для Изборска и российской государственности; Россия. Истоки; Сохранение культурного наследия народов России; Изборск и его округа в зеркале печатных изданий XVIII–XXI веков; Археологическое изучение памятников Изборска и его округи; Увековечивание памяти о выдающихся жителях Изборска и его округи; Природное разнообразие Изборско-Мальской долины; Изборск как объект религиозного, событийного и культурного туризма.

«Приглашаем сотрудников музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представителей духовенства, историков, археологов, архитекторов-реставраторов, искусствоведов, этнографов, филологов, биологов, краеведов, специалистов в области туризма, учёных и исследователей других специальностей», — говорится в сообщении.

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы:
– Изборск и его округа на переломах русской истории;
– Художественное наследие Изборска и его округи;
– Культура и традиции народа сето;
– Вопросы каталогизации и атрибуции музейных фондов;
– Формы и опыт культурной работы музея-заповедника во взаимодействии с Русской православной церковью, государственными и общественными организациями.

«Приветствуется постановка разнообразных вопросов в рамках заявленной тематики. Возможно участие в конференции в форме стендового доклада», — отметили организаторы.

Для участия в работе конференкции заявки и тезисы докладов необходимо отправить в электронном виде до 20 декабря на адреса: izborsk@yandex.ru и msssm9@yandex.ru. В заявках, посылаемых электронной почтой, в поле «Тема» указать «Изборск и его округа – 2022». Для включения в программу конференции необходимо подать заявку, где будет указана фамилия, имя и отчество участника, учёная степень и звание (если есть), в какой организации работает участник и его должность, адрес проживания, телефон, e-mail и тема предполагаемого сообщения.

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