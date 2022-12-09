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Общество

Россиянам рассказали, что им положено за пять лет до пенсии

Как войти в категорию предпенсионеров и на какие льготы можно рассчитывать, рассказала агентству «Прайм» доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Люди, которым в 2023 году исполняется 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) относятся к категории предпенсионеров. Это граждане, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию (включая льготный возраст для досрочной пенсии).

По российскому законодательству, предпенсионерам полагаются определенные права и льготы. Так, они имеют право на два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка.

«Увольнение в связи с достижением возраста является дискриминацией и влечет ответственность работодателей. А увольнение или отказ в работе предпенсионерам по этой причине может грозить даже уголовной ответственностью», — напоминает эксперт.

Кроме того, им полагается повышенное пособие по безработице и более длительный период выплаты. По предложению службы занятости они также могут выйти на пенсию на два года раньше.

По словам юриста, предпенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество — по одному объекту любого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности. Также им полагается вычет по земельному налогу — база может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка, не нужно платить за шесть соток.

«Вне зависимости от завещания им причитается обязательная доля в наследстве. По желанию предпенсионеры могут претендовать на алименты от супругов и родственников», — говорится в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться льготами, нужно подтвердить статус предпенсионера. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда, через Единый портал госуслуг или в МФЦ.

По словам Фатимы Дзогоевой, дополнительные льготы для предпенсионеров могут предоставляться и на региональном уровне. Так, жителям Москвы, достигшим возраста 55 или 60 лет, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, предоставляется бесплатный проезд, протезирование, санаторно-курортное лечение. Чтобы воспользоваться этими мерами социальной поддержки, необходимо подать заявление в электронной форме через «Госуслуги».

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