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Общество

Названа сумма, которую россияне готовы потратить на новогоднее застолье

Более половины россиян не готовы тратить на новогодний стол свыше 5 тысяч рублей, при этом каждый третий планирует уместить свои траты в сумму до 10 тысяч, свидетельствуют данные исследования «Ромир».

«По результатам исследования на базе Единой панели данных «Ромир» большинство россиян (59%) планируют выделить на праздничный ужин до 5 тысяч рублей. Каждый третий потратит на новогодний стол от 5 до 10 тысяч рублей. Большие суммы готовы тратить меньшинство – 8% от 10 тысяч до 15 тысяч рублей и 3% более 15 тысяч рублей», - говорится в исследовании, передает РИА Новости. 

Отмечается, что молодежь чаще других выбирала вариант до 5 тысяч рублей - 73%, а доля тех, кто потратит свыше 15 тысяч, больше среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет. При этом люди в возрасте от 45 до 59 лет чаще других выбирали диапазон от пяти до 10 тысяч рублей. От 10 до 15 тысяч рублей на новогодний стол планируют потратить в большинстве своем россияне в возрасте от 25 до 34 лет (их доля - 16%).

Эксперты полагают, что, несмотря на активизацию стратегий экономии в сложные экономические периоды, россияне продолжают радовать себя приятными покупками, ищут возможности закрыть все потребности и сохранить привычный уровень жизни.

Президент «Ромир» Андрей Милехин считает, что наиболее чувствителен к экономическим проблемам обычно средний класс - его представители имеют высокие зарплаты и привыкли к определенному уровню качества продуктов и сервисов, а при потере дохода в такие периоды как раз эти люди резко лишаются привычного уровня потребления.

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