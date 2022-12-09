Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова

09:24, 09 декабря 2022, ПАИ

9 декабря в связи с работами МП города Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения по ряду адресов, сообщается в группе предприятия.

Как сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте», в зону отключения могут попасть следующие адреса: