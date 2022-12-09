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Общество

Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова

9 декабря в связи с работами МП города Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения по ряду адресов, сообщается в группе предприятия.

Как сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте», в зону отключения могут попасть следующие адреса:

 

  • ул. Солнечная, 27, 31, 37, 39;
  • ул. С. Ковалевской, 25, 19;
  • ул. 2-я Песочная, 26, 26а, 43, 43а;
  • Транспортный пер., 12.
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