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Спорт

Товарищеские матчи по волейболу прошли в псковском колледже искусств

Фото: Псковский областной колледж искусств

Серия товарищеских матчей завершилась в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в  колледже.

Как сообщила преподаватель физической культуры колледжа Валентина Мартынова, были сформированы две команды из студентов 1 и 2 курсов специальности «Социально-культурная деятельность» и студентов музыкального отделения.  

По словам преподавателя, в ходе соревнований участники продемонстрировали хорошее знание правил, умение самостоятельно принимать решения, грамотно распределять время технических перерывов и показали свои лучшие качества. 

По итогу состязаний в товарищеских матчах первое место заняла команда 1 и 2 курсов СКД.

 

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