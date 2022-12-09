Товарищеские матчи по волейболу прошли в псковском колледже искусств

09:32, 09 декабря 2022, ПАИ

Серия товарищеских матчей завершилась в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как сообщила преподаватель физической культуры колледжа Валентина Мартынова, были сформированы две команды из студентов 1 и 2 курсов специальности «Социально-культурная деятельность» и студентов музыкального отделения.

По словам преподавателя, в ходе соревнований участники продемонстрировали хорошее знание правил, умение самостоятельно принимать решения, грамотно распределять время технических перерывов и показали свои лучшие качества.

По итогу состязаний в товарищеских матчах первое место заняла команда 1 и 2 курсов СКД.