Голосовать с 16 лет могут разрешить в России

09:38, 09 декабря 2022, ПАИ

Подросткам в России предлагают разрешить участвовать в голосовании на выборах с 16 лет. Законопроект внесет в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, пишут «Известия».

Авторы инициативы хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс, а также стремятся повысить явку на выборах.

«На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу РФ, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Как уточняют авторы законопроекта, многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать. «Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным», — говорится в документе.

Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил «Известиям», что эта инициатива была разработана на фоне запросов, которые поступают в Госдуму.