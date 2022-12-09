Диван сгорел в квартире Пскова из-за неисправного ноутбука

09:48, 09 декабря 2022, ПАИ

Диван сгорел в квартире Пскова из-за аварийного режима работы ноутбука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 8 декабря в 18:02 произошёл пожар в квартире на улице Вокзальной. Возгорание началось в квартире одного из многоэтажных домов. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы ноутбука.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из дома шесть человек. Благодаря оперативным действиям им удалось спасти квартиру.

В тот же день в 12:50 в Невеле на улице Краснофлотской загорелась хозяйственная постройка. В результате пожара огнем был поврежден потолок моечного отделения. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 21:50 в деревне Середка Псковского района в переулке Александра Невского сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электросети в хозпостройке. Спасена хозяйственная постройка.

Еще один пожар произошёл 9 декабря в 3:20 в Себеже. На улице Свободы в хозяйственной постройке сгорела кровля и дрова. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.