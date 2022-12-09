Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Диван сгорел в квартире Пскова из-за неисправного ноутбука

Фото: архив ПАИ

Диван сгорел в квартире Пскова из-за аварийного режима работы ноутбука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Так, 8 декабря в 18:02 произошёл пожар в квартире на улице Вокзальной. Возгорание началось в квартире одного из многоэтажных домов. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы ноутбука. 

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из дома шесть человек. Благодаря оперативным действиям им удалось спасти квартиру.

В тот же день в 12:50 в Невеле на улице Краснофлотской загорелась хозяйственная постройка. В результате пожара огнем был поврежден потолок моечного отделения. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 21:50 в деревне Середка Псковского района в переулке Александра Невского сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электросети в хозпостройке. Спасена хозяйственная постройка.

Еще один пожар произошёл 9 декабря в 3:20 в Себеже. На улице Свободы в хозяйственной постройке сгорела кровля и дрова. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 декабря 2022

В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел крупный пожар
09 декабря 2022

Диван сгорел в квартире Пскова из-за неисправного ноутбука
08 декабря 2022

Полиция сообщила предварительную причину смертельного ДТП в Псковском районе
08 декабря 2022

В Псковском районе произошло смертельное ДТП
08 декабря 2022

Продолжается розыск пропавшего три года назад великолучанина
08 декабря 2022

Псковские приставы доставили в суд обвиняемого в грабеже иностранца
07 декабря 2022

Сильный снег ожидается в Псковской области ночью
07 декабря 2022

18-летний молодой человек без вести пропал в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...