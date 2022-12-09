О попытке принять в Пскове «сухой закон» рассказал архив

10:46, 09 декабря 2022, ПАИ

«Сухой закон» попытались принять в Пскове в 1914 году, сообщается в Telegram-канале Госархива Псковской области.

Вопрос о запрете алкоголя поднимался на чрезвычайном заседании Псковской городской думы – записи датированы 4 декабря 1914 года. Из предыстории: «Высочайше утвержденным постановлением Совета министров городским думам предоставлено право делать постановления о запрещении продажи пива, виноградного вина и других напитков, содержащих алкоголь. Основываясь на означенном постановлении, покорнейше просим вас внести на рассмотрение ближайшего заседания думы вопрос о полном запрещении продажи в г. Пскове пива, виноградного вина и других алкогольных напитков».



«С закрытием винных лавок на глазах все люди, едва прикрытые рубищем, оделись, босые обулись. Но нельзя обойти молчанием, что борьба с веками усвоенной привычкой очень трудна. Кроме одеколона, политуры, денатурата появились, как отмечает печать, истребляемые тысячами ведер легкие кваски, представляющие из себя неопределенную смесь, сдобренную крепким хмелем и денатуратом, появились специальные объездчики, обучающие население первобытному добыванию спирта. При таком положении, казалось бы, что легкое пиво и легкие виноградные вина были бы лучшим суррогатом, чем неопределенные, никем не контролируемые, вредные смеси. Указывают и на развитие азартных игр. Из всего этого в свою очередь вытекает, что одно запрещение делу не поможет, что необходима упорная, планомерная борьба, необходимо создание условий, могущих отвлечь народ от стремления к вину и от заменяющих его вредных увлечений», - говорится в журнале заседания гордумы.



Тогда же обсуждали и вопрос бюджетных потерь: «…при запрещении продажи одной только водки городской бюджет уменьшится на 13000 р[уб]., при запрещении продажи водки и пива - на 19000 р[уб]. и при запрещении продажи всех крепких напитков со включением и виноградных вин - на 26000 руб.».



Звучали разные предложения, в том числе «воспрещение продажи спиртных напитков должно пройти законодательным порядком, касаясь всей России, о чем и следует возбудить ходатайство».



В итоге решили «избрать особую подготовительную комиссию, которой и поручить подробное его рассмотрение для доклада думе в одном из следующих заседаний».