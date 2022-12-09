Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О попытке принять в Пскове «сухой закон» рассказал архив

«Сухой закон» попытались принять в Пскове в 1914 году, сообщается в Telegram-канале Госархива Псковской области.

Вопрос о запрете алкоголя поднимался на чрезвычайном заседании Псковской городской думы – записи датированы 4 декабря 1914 года. Из предыстории: «Высочайше утвержденным постановлением Совета министров городским думам предоставлено право делать постановления о запрещении продажи пива, виноградного вина и других напитков, содержащих алкоголь. Основываясь на означенном постановлении, покорнейше просим вас внести на рассмотрение ближайшего заседания думы вопрос о полном запрещении продажи в г. Пскове пива, виноградного вина и других алкогольных напитков».
 
«С закрытием винных лавок на глазах все люди, едва прикрытые рубищем, оделись, босые обулись. Но нельзя обойти молчанием, что борьба с веками усвоенной привычкой очень трудна. Кроме одеколона, политуры, денатурата появились, как отмечает печать, истребляемые тысячами ведер легкие кваски, представляющие из себя неопределенную смесь, сдобренную крепким хмелем и денатуратом, появились специальные объездчики, обучающие население первобытному добыванию спирта. При таком положении, казалось бы, что легкое пиво и легкие виноградные вина были бы лучшим суррогатом, чем неопределенные, никем не контролируемые, вредные смеси. Указывают и на развитие азартных игр. Из всего этого в свою очередь вытекает, что одно запрещение делу не поможет, что необходима упорная, планомерная борьба, необходимо создание условий, могущих отвлечь народ от стремления к вину и от заменяющих его вредных увлечений», - говорится в журнале заседания гордумы.
 
Тогда же обсуждали и вопрос бюджетных потерь: «…при запрещении продажи одной только водки городской бюджет уменьшится на 13000 р[уб]., при запрещении продажи водки и пива - на 19000 р[уб]. и при запрещении продажи всех крепких напитков со включением и виноградных вин - на 26000 руб.».
 
Звучали разные предложения, в том числе «воспрещение продажи спиртных напитков должно пройти законодательным порядком, касаясь всей России, о чем и следует возбудить ходатайство».
 
В итоге решили «избрать особую подготовительную комиссию, которой и поручить подробное его рассмотрение для доклада думе в одном из следующих заседаний».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 декабря 2022

На зарплаты медработников в Псковской области дополнительно направят более 7,4 млрд рублей
09 декабря 2022

Сколько заниматься сексом, чтобы забеременеть, поговорят на «Серебряном дожде»
09 декабря 2022

О попытке принять в Пскове «сухой закон» рассказал архив
09 декабря 2022

Небольшой снег пройдет в Пскове 9 декабря
09 декабря 2022

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Героев Отечества
09 декабря 2022

Потепление прогнозируется на Северо-Западе России
09 декабря 2022

«Вслепую и без страховки»: выступление канатоходца в Пскове чуть не обернулось травмой
09 декабря 2022

Россиянам рассказали, что им положено за пять лет до пенсии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...