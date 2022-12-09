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Общество

Сколько заниматься сексом, чтобы забеременеть, поговорят на «Серебряном дожде»

Акушер-гинеколог, и. о. заведующей отделением патологии беременности Псковского перинатального центра Деляра Барановская станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск выйдет на «Серебряном дожде» сегодня, 9 декабря, в 14:00.

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