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Общество

В Псковской области капитально отремонтировали почти 40 км трассы «Балтия»

В Псковской области капитально отремонтировали почти 40 км трассы М-9 «Балтия». В Себежском районе введен в эксплуатацию очередной обновленный участок федеральной дороги, сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы на участке с 574-го по 612-й км выполнялись в два этапа. Год назад было открыто движение до 591-го км. В рамках второго этапа подрядчик отфрезеровал изношенное покрытие, разобрал имевшееся бетонное основание, устроил новое – теперь из более долговечных щебеночно-песчаных и органо-минеральных смесей. На болотистых участках, характерных для Псковской области, дорожники заменили слабые грунты.

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь подобрана методом объемно-функционального проектирования, с учетом климатических условий расположения трассы и уровня эксплуатационной нагрузки. 22 старых железобетонных трубы заменены на металлические гофрированные, 15 железобетонных труб удлинены и отремонтированы. Общая площадь уложенного покрытия по основному ходу дороги, на пересечениях и примыканиях составила 220 тыс. кв. м. Для кратковременной остановки автомобилей на 608-м км благоустроена площадка отдыха, рассчитанная на четыре легковых и один грузовой автомобиль.

Также в рамках проекта переустроены высоковольтные линии и сети связи, на автобусных остановках смонтировано освещение, четыре автопавильона, уложена тактильная плитка, вдоль участка построены локальные очистные сооружения для фильтрации воды с проезжей части. В рамках обустройства дорожники установили 757 пластиковых сигнальных столбиков, 313 дорожных знаков, смонтировали более 1 км металлического перильного и 14,46 км барьерного ограждения, шесть мигающих светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. В завершение работ нанесено около 7 тыс. кв. м разметки термопластиком и краской.

Трасса М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой входит в состав европейского маршрута Е22, также проходит по территории Московской и Тверской областей, обеспечивает транспортные связи между всеми регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Помимо работ по капитальному ремонту, за последние пять лет ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выполнило устройство поверхностной обработки на 91 км этой дороги.

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