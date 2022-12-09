Двух любителей выпить за рулём задержали в Порхове и Опочке

11:23, 09 декабря 2022, ПАИ

В Опочке и Порхове выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 7 декабря в Опочке у дома на улице Гагарина дорожные полицейские остановили для проверки «Тойоту». Выяснилось, что автомобилем управлял находившийся в нетрезвом состоянии 47-летний мужчина.

В Порхове утром 8 декабря по улице Новой на автомашине ВАЗ-2114 следовал 51-летний горожанин, который тоже был «под градусом». Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.