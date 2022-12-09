Выставка «Герои с вечно русским сердцем» открылась в псковском музее

11:30, 09 декабря 2022, ПАИ

В Псковском государственном музее-заповеднике работает постерная фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», посвященная военнослужащим Красной Армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

На 30 стендах представлены уникальные фотографии и документы, подробное описание героических подвигов солдат разных лет. Главная тема экспозиции — преемственность подвига.

Среди историй, отраженных на выставке, — подвиги разведчиков, десантников, танковых экипажей, летчиков-асов, морских пехотинцев, героев медицинской службы и многие другие. На выставке отражены героические истории танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943 года и подвиги женщин — героев медицинской службы в 2014 году.

«Выставка «Герои с вечно русским сердцем» развернута в пространстве экспозиции, посвященной Псковскому краю в годы Великой Отечественной войны, неслучайно. На этой музейной площадке, как правило, размещаются выставочные проекты, посвященные героическим событиям XX-XXI веков, например, подвигу 6-й роты. И именно это пространство позволяет показать преемственность воинского подвига, которая свойственна как псковичам, так и всему российском народу», — отметила заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

В рамках фотовыставки сегодня, 9 декабря, с 14:00 до 15:00 пройдет лекция главного научного сотрудника Российского военно-исторического общества, кандидата исторических наук Виктории Петраковой.

Организатором выставки «Герои с вечно русским сердцем» выступает Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны.