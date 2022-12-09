Россияне перечислили товары, которые больше всего подорожали

12:41, 09 декабря 2022, ПАИ

Россияне отмечают рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

О росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия сообщили 26 % (неделей ранее 25 %), на мясо и птицу – 38 % против 34 % неделей ранее. Также россияне заметили подорожание яиц – 25 % против 22 % неделей ранее. Ровно 30 % россиян обратили внимание, что заметно выросла стоимость молока и молочной продукции, неделей ранее так ответили 32 %, передает РИА Новости.

Кроме того, россияне отметили рост цен на растительное масло (23 % против 20 % неделей ранее), сахар (24 % против 23 % неделей ранее), плодоовощную продукцию (23 % против 18 % неделей ранее), на рыбу и морепродукты (33 % против 28 % неделей ранее) и макаронные изделия (21 % против 19 % неделей ранее).

Алкогольные напитки подорожали, по мнению 12 % респондентов.

Из хозяйственных товаров подорожание моющих средств заметили 23 % против 20 % неделей ранее, средств личной гигиены – 21 % против 18 % неделей ранее.

О росте цен на одежду и обувь заявили 25 % опрошенных, электронику, бытовую технику – 19 %, стройматериалы – 22 %, лекарства и медикаменты – 36 % против 28 % неделей ранее.

Бензин подорожал, по мнению 20 % респондентов, против 16 % неделей ранее.

Россияне также отметили рост цен на услуги. Доля тех, кто сообщил о заметном подорожании услуг ЖКХ, увеличилась с 23 % до 36 % за неделю.

О подорожании медицинских услуг сообщили 20 % россиян, услуг пассажирского транспорта – 15 % против 9 % неделей ранее, бытовых услуг – 14 % против 10 % неделей ранее.

Опрос «ФОМнибус» проводился 2-4 декабря в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6 %.