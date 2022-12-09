Последние поправки внесены в бюджет Псковской области 2022 года

11:28, 09 декабря 2022, ПАИ

Параметры текущего регионального бюджета увеличились на 2,1 миллиарда рублей – в последний месяц года на внеочередной сессии депутаты внесли заключительные поправки в закон об областном бюджете. В общей сложности за год объём доходной части вырос почти на 6 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Региональная казна пополнилась за счёт поступления федеральных средств – безвозмездные поступления из федерального бюджета превысили 1,8 млрд рублей. Кроме того, прогнозируется рост собственных доходов от налоговых поступлений.

Дополнительные средства распределят на несколько государственных программ. Прибавка финансирования сферы образования превысит 385 млн рублей. Из резервного фонда федерального правительства области дополнительно выделено 50 млн рублей на строительство школы на 525 мест в Пскове на улице Киселёва и 160 млн рублей – на новую школу в Гдове на 825 мест. Кроме того, почти на 231 млн рублей увеличены лимиты бюджетных обязательств на выплату заработной платы работникам государственных и муниципальных образовательных организаций.

Расходы по госпрограмме «Развитие здравоохранения» увеличатся на 508 млн рублей. Значительная часть этих средств также будет направлена на выплату заработной платы. На 14 млн рублей увеличены лимиты для предоставления единовременной денежной выплаты медработникам, прибывшим на работу в сельские населённые пункты. Более 15,5 млн рублей предназначается на развитие первичной медико-санитарной помощи. Увеличены расходы на закупку детского питания и скрининговое обследование беременных и новорождённых на наследственную патологию.

Дополнительные средства направляются на социальную поддержку граждан. 295 млн рублей – на обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Более 31 млн рублей составят денежные выплаты на третьего ребёнка. 44 млн рублей предназначаются на выплаты гражданам, вынуждено покинувшим территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации.

Аграрный сектор дополнительно получит почти 72,7 млн рублей. 180 млн рублей из федерального бюджета выделены на рекультивацию свалки в Пскове, 20 млн рублей – на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.

Плюс в расходной части у программ «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами» увеличение составит 259 млн 310 тысяч рублей, «Энергоэффективность и энергосбережение» - почти на 155 млн рублей увеличены субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов предприятиям ЖКХ, а также «Развитие транспортной системы» - из 216 млн рублей дополнительных средств больше половины выделено из резервного фонда Правительства РФ на удорожание реконструкции Советского (Троицкого) моста в Пскове.

Финансирование нескольких направлений сокращено. Так, перераспределение средств коснулось госпрограмм «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Псковской области» и «Содействие занятости населения».

Окончательные показатели областного бюджета 2022 года выглядят так: доходы – 53 млрд 818 млн 352 тысячи рублей, расходы – 57 млрд 872 млн 795 тысяч рублей, дефицит – 4 млрд 54 млн 443 тысячи рублей.

Напомним, в течение года депутаты вносили изменения в бюджет три раза. За это время объём доходной части вырос почти на 6 млрд рублей – первоначально доходы утверждали в размере 47 млрд 882 млн 418 тысяч рублей.