Ансамбль «Сударушка» может завоевать «Народное признание»
Ансамбль «Сударушка» из посёлка Идрица Себежского района может завоевать общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант».
Ансамбль «Сударушка» успешно выступает в проекте Первого канала «Поём на кухне всей страной», переходя из этапа в этап.
На съёмки коллектив пригласили в августе. По итогам отборочного конкурса «Сударушка» вошла в 40 лучших творческих коллективов России, которые участвуют в новом телепроекте. Теперь вокалисты активно репетируют, записывают свои композиции в звуковых студиях.
Лидер коллектива — Николай Зайцев, он единственный мужчина в женском ансамбле, что, как отмечает исполнитель, налагает на него особую ответственность.
Первая программа с участием ансамбля из Себежского района вышла в эфир 30 октября. В каждом новом этапе исполнители покоряют членов жюри своим талантом, что позволяет им успешно продолжать участие в проекте.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.