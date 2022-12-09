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Культура

Ансамбль «Сударушка» может завоевать «Народное признание»

Ансамбль «Сударушка» из посёлка Идрица Себежского района может завоевать общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант».

Фото предоставлено автором заявки

Ансамбль «Сударушка» успешно выступает в проекте Первого канала «Поём на кухне всей страной», переходя из этапа в этап.

На съёмки коллектив пригласили в августе. По итогам отборочного конкурса «Сударушка» вошла в 40 лучших творческих коллективов России, которые участвуют в новом телепроекте. Теперь вокалисты активно репетируют, записывают свои композиции в звуковых студиях.

Лидер коллектива — Николай Зайцев, он единственный мужчина в женском ансамбле, что, как отмечает исполнитель, налагает на него особую ответственность.

Первая программа с участием ансамбля из Себежского района вышла в эфир 30 октября. В каждом новом этапе исполнители покоряют членов жюри своим талантом, что позволяет им успешно продолжать участие в проекте.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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