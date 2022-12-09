На зарплаты медработников в Псковской области дополнительно направят более 11 млн рублей

11:42, 09 декабря 2022, ПАИ

Свыше 7,4 млрд рублей будет дополнительно направлено на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в России в 2023 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Псковская область получит 11 344 000 рублей. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2023 году в медицинские учреждения придут работать ещё более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.