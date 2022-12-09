Расширены основания для награждения псковичей медалью Александра Невского

11:48, 09 декабря 2022, ПАИ

Депутаты регионального парламента дополнили закон «О наградах Псковской области» положением, которое обеспечивает возможность награждения медалью Александра Невского сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

К региональной награде эта категория граждан может быть представлена за особый вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, а также за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Инициатива о расширении оснований для награждения медалью Александра Невского принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.

Выплата единовременного государственного пособия гражданам, награждённым медалью Александра Невского, будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию закона «О наградах Псковской области».

Напомним, медаль была учреждена в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Указом губернатора ею награждаются граждане РФ за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, волонтёрства и других общественно значимых сфер деятельности на территории региона.