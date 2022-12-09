Правительство России упростило ввоз лекарств для тяжелобольных пациентов

12:25, 09 декабря 2022, ПАИ

Благотворительным фондам и медицинским организациям станет проще получать разрешения на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг. Необходимые для этого изменения внесены в правила выдачи таких разрешений и утверждены постановлением Кабинета министров РФ, сообщается на сайте правительства.

Решение касается ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделий, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Теперь для получения разрешений на ввоз таких изделий фондам и клиникам не придётся направлять электронные копии паспорта или свидетельства о рождении пациента. Росздравнадзор самостоятельно получит эти сведения с помощью межведомственного взаимодействия.

Напомним, с 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медорганизации могут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий через единый портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора размещается в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростил и ускорил процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Раньше подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но чёткого регламента не было, отметили в кабмине.