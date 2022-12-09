Как выбрать сладкий подарок детям на Новый год, объяснила эксперт

14:11, 09 декабря 2022, ПАИ

Сладкий подарок для детей на Новый год стоит выбирать без карамели, жвачек и конфет с консервантами, лучше всего собрать его самим, дополнив фруктово-ягодными батончиками, пастилой, зефиром, мармеладом, сухофруктами, сублимированными ягодами или фруктами, рассказала специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова.

По ее словам, в магазине следует обращать внимание на маркировку – ознакомиться с наименованием продукта, информацией о производителе, составе, сроке годности, условиях хранения, пищевой ценности продукта.

«Лучше самостоятельно собирать сладкий подарок для ребенка – вы сможете выбрать качественные кондитерские изделия с учетом вкусовых предпочтений ребенка. Подарок можно дополнить фруктово-ягодными батончиками, пастилой, зефиром, мармеладом, сухофруктами, сублимированными ягодами или фруктами», – продолжила Елена Павлова, передает РИА Новости.

Эксперт уточнила, что если ребенок предпочитает шоколад, то стоит выбирать продукт, выработанный в соответствии с ГОСТ. «Советую обращать внимание на состав и отдавать предпочтение шоколаду, в составе которого отсутствуют заменители масла какао. В соответствии с ГОСТ шоколад, содержащий в своем составе отличные от масла какао растительные жиры, дополнительно маркируется заметной и четкой надписью: «содержит до 5 % растительных жиров – эквивалентов и (или) улучшителей SOS-типа в дополнение к маслу какао». Эта надпись должна быть размещена в том же поле зрения, что и состав продукта, с четким разделением от этого перечня», – добавила она.