Анастасия Повторейко: Волонтёры Псковской области – настоящая команда

13:36, 09 декабря 2022, ПАИ

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Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко считает волонтёров Псковской области «настоящей командой и семьёй».

«Объединяет этих людей единое и особое отношение к человеку и его проблемам. Уникальность добровольчества в том, что здесь может попробовать себя каждый. Найти себя 24 часа в сутки, ведь проблем и социальных вопросов великое множество. Зачастую волонтерское движение строится на площадке политической силы, как, например, партии парламентского большинства «Единая Россия». И это очевидно. Административные возможности власти и информированность о нуждах населения прекрасно интегрируются с массовостью и задором молодых волонтеров и просто желающих помочь. Совершенно логично прорисовывается и возможность добровольца развить свой потенциал для будущего членства в партии и участия в политической жизни своего города или региона», - уверена Анастасия Повторейко.

По ее словам, отличительной чертой волонтерского движения является осуществление нужного и адекватного отклика на актуальные проблемы и запросы.

«Сегодня - это СВО на Украине. Нельзя сказать, что участие псковских волонтёров особенное, но оно есть и на всю силу, в полном комплексе. Оказывая помощь нашим воинам, хотя бы разово, мы также присоединяемся к этому гордому и святому званию волонтёр! Значимость добровольцев 5 декабря продемонстрировал и президент РФ Владимир Путин. Роль их гражданского участия в рамках СВО отмечена особо. Не забыты и волонтеры внутри страны, а их ни много ни мало 21 млн человек. Не называя заслуг и подвигов этих людей, смело можно сказать, что такая численность - это уже победа добра и гарантия правильного пути государства и общества!» - заключила Анастасия Повторейко.