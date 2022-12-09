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Общество

Псковичи возложили цветы к памятнику освободителям города

Фото здесь и далее: Борис Елкин

Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов состоялась у памятника освободителям Пскова «Танк Т-34», сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы отдаем дань памяти нашим отважным предкам и гордимся ныне живущими Героями Отечества, которые посвятили свою жизнь служению Родине», - сказал он.

Представители органов власти и силовых ведомств, командование 76-й десантно-штурмовой дивизии, ветераны войны и труда, воспитанники патриотических клубов почтили память павших минутой молчания.

«Искренняя благодарность и глубокое уважение всем, кто проявил особую доблесть и отвагу в боях, кто совершил подвиг, выполняя свой долг по защите Родины», — отметил Борис Елкин. 

Напомним, сегодня по всей России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Ранее псковичей поздравил Михаил Ведерников. 

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